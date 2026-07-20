Сотрудники ГУФСИН помогают пожилым и инвалидам в Новосибирске

Кроме бытовой помощи, волонтеры регулярно участвуют в городских акциях. Фото: Штаб добровольцев Кировского района

В Кировском районе Новосибирска сотрудники филиала Уголовно-исполнительной инспекции помогают одиноким пенсионерам и маломобильным гражданам с хозяйственными делами. Добровольцы чистят снег, моют окна, косят траву, доставляют продукты и лекарства, а также настраивают телевизоры и сопровождают слабовидящих людей в больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Штаба добровольцев Кировского района.

Инициативная группа работает на базе филиала по Кировскому району города Новосибирска. Ее руководителем является Наталья Гилёва. Девиз участников – «Служа закону, служу народу!».

Кроме бытовой помощи, волонтеры регулярно участвуют в городских акциях. Они собирают гуманитарные наборы для семей, которые оказались в трудной ситуации. Также сотрудники инспекции присоединяются к памятным мероприятиям «Огненный рисунок войны» и «Блокадный хлеб», где предлагают Штабу добровольцев свою автопомощь.

Особое внимание добровольцы уделяют благоустройству района. Ежегодно они выходят на субботники, чтобы привести в порядок береговую часть озера на территории жилого массива «Акатуйский». Любую просьбу от пожилых или маломобильных жителей стараются отработать оперативно, без лишних проволочек.

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