Перекопанные дороги во дворах мешают вывозить мусор в Новосибирске

Спецтехника не может подъехать к контейнерам. Фото: АО «САХ»

В центре Новосибирска мусоровозы не могут вывезти отходы с нескольких адресов из-за дорожных работ и припаркованных машин. Проблемы возникли на улицах Фрунзе, 51 и 104, а также на Танковой, 41. Об этом сообщили в пресс-службе АО «САХ».

Спецтехника приезжает на площадки ежедневно, но физически не может подъехать к контейнерам. Регоператор уведомляет управляющие компании о таких ситуациях и просит организовать альтернативный заезд. Однако дорогу часто блокируют припаркованные во дворах автомобили.

На Танковой, 41 отходы не вывозили несколько дней. АО «САХ» предложило УК временно выкатить контейнеры ближе к дороге, но получило отказ. Управляющая компания ссылалась на другой заезд, однако там проезду тоже мешали припаркованные машины. В выходные площадку удалось очистить и установить бункер.

В компании попросили управляющие компании своевременно сообщать об изменениях в схеме проезда и обеспечивать альтернативный доступ к контейнерным площадкам. Это прямая обязанность собственников мест накопления отходов.

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