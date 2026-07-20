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НовостиОбщество20 июля 2026 14:24

Магнитные бури уровня G1-G2 ожидаются в Новосибирске с 22 июля

Причиной станет корональная дыра на Солнце, поток ветра из которой достигнет Земли
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
По словам ученых, дыра протянулась от полюса до полюса.

По словам ученых, дыра протянулась от полюса до полюса.

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске со среды, 22 июля, ожидаются магнитные бури слабого и среднего уровня. Причиной станет корональная дыра на Солнце, поток ветра из которой достигнет Земли. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам ученых, дыра протянулась от полюса до полюса, поэтому столкновение с потоком возмущенной плазмы практически неизбежно. Рост геомагнитных возмущений начнется в ночь со вторника на среду и продлится не менее суток. В пике возможны бури уровня G1-G2. Вероятность более сильных бурь оценивается всего в 5%.

Вспышечная активность на Солнце сейчас минимальна, хотя со вчерашнего дня заметны попытки ее роста. Однако пока это лишь гипотетические сценарии. Астрономы продолжат следить за корональной дырой, а в случае усиления вспышек пообещали выпустить отдельное сообщение.

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