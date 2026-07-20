Магнитные бури уровня G1-G2 ожидаются в Новосибирске с 22 июля

По словам ученых, дыра протянулась от полюса до полюса. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске со среды, 22 июля, ожидаются магнитные бури слабого и среднего уровня. Причиной станет корональная дыра на Солнце, поток ветра из которой достигнет Земли. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам ученых, дыра протянулась от полюса до полюса, поэтому столкновение с потоком возмущенной плазмы практически неизбежно. Рост геомагнитных возмущений начнется в ночь со вторника на среду и продлится не менее суток. В пике возможны бури уровня G1-G2. Вероятность более сильных бурь оценивается всего в 5%.

Вспышечная активность на Солнце сейчас минимальна, хотя со вчерашнего дня заметны попытки ее роста. Однако пока это лишь гипотетические сценарии. Астрономы продолжат следить за корональной дырой, а в случае усиления вспышек пообещали выпустить отдельное сообщение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX