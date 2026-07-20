Новосибирские пловцы завоевали четыре медали на Кубке Беларуси

Даниил Марков взял серебро на пятидесятиметровке вольным стилем. Фото: мэрия Новосибирска

Новосибирские спортсмены успешно выступили на открытом Кубке Республики Беларусь по плаванию. Воспитанники Центра водных видов спорта завоевали четыре награды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Дарья Зарубенкова стала серебряным призером на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Даниил Марков также взял серебро на пятидесятиметровке вольным стилем.

Кроме того, оба спортсмена в составе сборной России одержали победы в эстафетах. Зарубенкова выиграла женскую комбинированную эстафету 4 по 100 метров. Марков стал победителем в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

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