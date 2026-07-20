Прилет трех рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево

Наибольшая задержка у рейса S7 5104 из Сочи. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 20 июля в новосибирском аэропорту Толмачево задержали прибытие трех рейсов. Самолеты из Ташкента, Душанбе и Сочи прилетят позже запланированного времени. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Рейс S7 5566 из Ташкента должен был сесть в Новосибирске в 21:15, но его прибытие сдвинули на 21:21. Вылетевший из Душанбе борт S7 5552 ожидали в 21:35, теперь он приземлится в 21:40.

Наибольшая задержка у рейса S7 5104 из Сочи — вместо 22:10 его прилет ожидается только в 23:04.

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