Водитель ВАЗа погиб после столкновения с BMW в Новосибирской области

Мужчина скончался в карете скорой помощи. Фото: ГАИ Новосибирской области

Днем 20 июля в Тогучинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. На автодороге К-21 столкнулись автомобили ВАЗ 21213 и BMW X5. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

Авария случилась в 14:40 на участке трассы между К-19 и рабочим поселком Маслянино. Водитель отечественной легковушки 1976 года рождения выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с иномаркой. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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