В Новосибирске жилые дома и спортивная арена остались без света

На месте аварии работают пять аварийно-восстановительных бригад. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 20 июля в Новосибирске без света остались жилые дома и спортивная арена в Центральном, Дзержинском и Октябрьском районах. Причиной стало технологическое нарушение в распределительной сети. Об этом сообщили в пресс-службе АО «РЭС».

На месте аварии работают пять аварийно-восстановительных бригад. Энергетики уже доставили и подключают мощный передвижной генератор, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома.

Параллельно специалисты прорабатывают варианты переключения потребителей на резервные схемы. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы завершить работы в кратчайшие сроки.

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