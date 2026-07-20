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НовостиОбщество20 июля 2026 12:32

Пробка сковала Старое шоссе в Новосибирске

Судя по данным сервиса, причиной затора стало ДТП
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
В целом в городе пробки оцениваются в 4 балла.

В целом в городе пробки оцениваются в 4 балла.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске вечером 20 июля образовалась пробка на Старом шоссе. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС.

Судя по данным сервиса, причиной затора стало ДТП, которое произошло в левом ряду. В целом в городе пробки оцениваются в 4 балла.

Заторы наблюдаются на улицах Кропоткина, Фрунзе, Советской, Военной, Станиславского, Широкой и других.

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