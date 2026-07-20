Пропавшего почти год назад 20-летнего жителя Барнаула нашли мертвым

Даниил Кузнецов исчез в августе 2025 года, после его пропажи было возбуждено уголовное дело Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае завершились поиски 20-летнего Даниила Кузнецова, пропавшего почти год назад. Как сообщили Amic в поисковом отряде «ЛизаАлерт», молодого человека нашли мертвым.

Даниил Кузнецов исчез 23 августа 2025 года. По словам родственников, в день пропажи он возвращался домой из Барнаула вместе с коллегой. После ссоры мужчину высадили на трассе возле бывшей воинской части у села Токарево.

Позже молодого человека зафиксировал видеорегистратор проезжавшего бензовоза. На записи было видно, что он находился на дороге к садоводству «Янтарное».

После исчезновения Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Поиски с участием правоохранителей и волонтеров продолжались несколько месяцев, а весной 2026 года были возобновлены.

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