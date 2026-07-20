Под Новосибирском оградили школу после вмешательства прокуратуры

В Мошковском районе после вмешательства прокуратуры в школе установили ограждение по всему периметру. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили, что территория учебного заведения не соответствует требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Проверка проходила в МКОУ «Мошнинская основная общеобразовательная школа». Выяснилось, что существовавшее ограждение не отвечало законодательным нормам. В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением, и суд удовлетворил требования надзорного ведомства.
После вступления решения в силу школу полностью огородили по всей границе участка. Все ранее выявленные нарушения устранены, теперь территория образовательного учреждения соответствует необходимым стандартам безопасности.
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