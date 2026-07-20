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НовостиПроисшествия20 июля 2026 12:15

В Новосибирске спасатели вытащили из Оби 13-летнюю девочку

Ребенка, который почти не умел плавать, начало уносить течением на Бугринском пляже
Екатерина ХАЛИМОВА
Ребенка, который почти не умел плавать, начало уносить течением на Бугринском пляже

Ребенка, который почти не умел плавать, начало уносить течением на Бугринском пляже

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

На Бугринском пляже в Новосибирске матросы-спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы спасли 13-летнюю девочку. Ребенка стремительным течением уносило от берега. Об этом сообщает пресс-служба МАСС.

Во время дежурства спасатели заметили, что девочку 2013 года рождения уносит течением. Позже выяснилось, что она практически не умела плавать.

Матросы-спасатели сразу бросились в воду и за считанные мгновения добрались до ребенка. Девочку благополучно доставили на берег и передали родителям.

Спасатели вновь напомнили взрослым о необходимости постоянно следить за детьми во время отдыха у воды, поскольку течение может представлять серьезную опасность.

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