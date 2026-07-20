В Новосибирске спасатели вытащили из Оби 13-летнюю девочку

Ребенка, который почти не умел плавать, начало уносить течением на Бугринском пляже Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

На Бугринском пляже в Новосибирске матросы-спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы спасли 13-летнюю девочку. Ребенка стремительным течением уносило от берега. Об этом сообщает пресс-служба МАСС.

Во время дежурства спасатели заметили, что девочку 2013 года рождения уносит течением. Позже выяснилось, что она практически не умела плавать.

Матросы-спасатели сразу бросились в воду и за считанные мгновения добрались до ребенка. Девочку благополучно доставили на берег и передали родителям.

Спасатели вновь напомнили взрослым о необходимости постоянно следить за детьми во время отдыха у воды, поскольку течение может представлять серьезную опасность.

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