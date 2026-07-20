В Новосибирске начали обновлять трамвайные пути в Кировском районе

Из-за ремонта временно изменились маршруты общественного транспорта. Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева

В Новосибирске приступили к обновлению трамвайных путей на улицах Мира и Оловозаводской. Работы идут на участке протяженностью около 900 метров одиночного пути — от пересечения с улицей Аникина почти до остановки «Промышленная». Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Сейчас специалисты укладывают новые рельсы и меняют старые деревянные шпалы на бетонные. Такое решение должно сделать путь более долговечным. Последний раз здесь проводили ремонт в 1986 году, почти 40 лет назад. Завершить работы планируют до конца июля.

Из-за ремонта временно изменились маршруты общественного транспорта. Трамвай номер 10 теперь начинает движение от остановки «ТГ «Левобережный» на улице Сибиряков-Гвардейцев, а дальше следует по обычному маршруту. Трамвай номер 15, который ходит от Бугринской рощи до Юго-Западного жилмассива, теперь отправляется с площади Карла Маркса. На улице Мира запустили временный троллейбусный маршрут номер 15К — он курсирует от площади Маркса до Северо-Чемского жилмассива.

Всего в этом году власти планируют заменить более километра трамвайных путей. Работы также затронут улицу Зыряновскую.

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