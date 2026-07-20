Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+26°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2026 11:23

В Новосибирской области обеспеченность медоборудованием превысила среднюю по РФ

Федеральные эксперты оценили работу медицинских организаций региона
Екатерина ХАЛИМОВА
Федеральные эксперты оценили работу медицинских организаций региона

Федеральные эксперты оценили работу медицинских организаций региона

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области обеспеченность медицинских учреждений оборудованием, в том числе высокотехнологичным, превышает среднероссийский уровень. Такой вывод сделали специалисты Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России по итогам аудита.

Федеральные эксперты посетили фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, районные больницы, городские поликлиники, областную больницу, онкодиспансер, станцию скорой помощи и медицинский информационно-аналитический центр.

В Минздраве Новосибирской области сообщили, что специалисты также отметили эффективное использование ресурсов амбулаторно-поликлинического звена. Показатели работы стационаров региона оказались выше средних по Сибирскому федеральному округу и России.

По итогам проверки эксперты подготовили рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения региона

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX