В Новосибирской области обеспеченность медоборудованием превысила среднюю по РФ

Федеральные эксперты оценили работу медицинских организаций региона Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области обеспеченность медицинских учреждений оборудованием, в том числе высокотехнологичным, превышает среднероссийский уровень. Такой вывод сделали специалисты Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России по итогам аудита.

Федеральные эксперты посетили фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, районные больницы, городские поликлиники, областную больницу, онкодиспансер, станцию скорой помощи и медицинский информационно-аналитический центр.

В Минздраве Новосибирской области сообщили, что специалисты также отметили эффективное использование ресурсов амбулаторно-поликлинического звена. Показатели работы стационаров региона оказались выше средних по Сибирскому федеральному округу и России.

По итогам проверки эксперты подготовили рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения региона

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