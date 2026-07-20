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НовостиОбщество20 июля 2026 10:21

Новосибирцы собирают лисички и белые грибы после дождливых дней

В районе Нового поселка собиратели нашли свинухи, дубовик и семейку моховиков
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Однако не везде ситуация одинаковая.

Однако не везде ситуация одинаковая.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

После дождливых дней в окрестностях Новосибирска грибники стали активнее выходить на тихую охоту. В лесах начали попадаться лисички, сыроежки, маслята, подберезовики и даже белые грибы. Об этом сообщили в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2026».

В районе Нового поселка собиратели нашли свинухи, дубовик и семейку моховиков. Белый гриб, по словам грибников, оказался не старым, но водянистым. Местные любители тихой охоты предполагают, что в ближайшие дни урожай станет более обильным.

Однако не везде ситуация одинаковая. В Антоново грибов почти нет — встречались только несколько поганок и пара сыроежек. Несмотря на периодические дожди, там пока ничего существенного не выросло.

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