Новосибирец семь раз воровал в одном магазине

Фото: АБ ГВАРДИЯ

За минувшие трое суток сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было пресечено 35 попыток хищения чужого имущества, два отказа от оплаты счета и 47 нарушений общественного порядка. Полиции были переданы 23 правонарушителя.

Обращают на себя внимание значительно увеличившиеся в последнее время суммы ущерба, причиненного кражами. Если раньше на объектах охраны превалировали попытки мелких хищений на сумму до тысячи рублей, то в эти минувшие три дня ущерб в основном исчислялся четырех- и пятизначными суммами.

17 июля в 18.35 в магазине Заельцовского района города Новосибирска бойцами ГБР-77 ГВАРДИИ был задержан молодой человек, совершивший ранее кражу товаров на сумму 9500 рублей. Задержанный для привлечения к ответственности был передан сотрудникам полиции.

18 июля в 13.18 кнопка тревожной сигнализации была нажата в алкомаркете на улице Немировича-Данченко - в магазин вошла женщина, совершившая ранее хищение алкоголя на сумму свыше 3 тысяч рублей. Бойцы 81-го экипажа ГВАРДИИ задержали воровку и доставили ее в райотдел.

А спустя час в супермаркете на улице Кирова бойцами ГБР-82 был задержан мужчина, на счету которого числилось сразу семь эпизодов хищений, причинивших в общей сложности ущерб на сумму 15 тысяч рублей. Вместе с задержанным в 14.33 в этом же торговом заведении молодым человеком, тоже совершившим несколько краж на десятки тысяч рублей, мужчина был передан сотрудникам Росгвардии.

18 июля в 20.30 в магазине на Красном проспекте бойцами ГБР-71 и ГБР-77 Агентства Безопасности была задержана женщина, совершившая кражу товаров на сумму 7100 рублей, а ранее - на 48 000 рублей. Задержанная была передана в полицию.

Вчера, 19 июля, в 17.19 группа быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ была вызвана в магазин на улице Тайгинской. «Гвардейцы» задержали и доставили в отдел полиции № 4 мужчину, похитившего спиртное на сумму 2300 рублей, что по сравнению с вышеописанными кражами можно считать сущим пустяком.