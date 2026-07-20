В Барабинском районе суд рассмотрит дело водителя, устроившего смертельное ДТП

Мужчина ехал со скоростью 60 км/ч на скользкой дороге, вылетел на встречку и врезался в грузовик Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барабинском районе Новосибирской области перед судом предстанет водитель УАЗа, по вине которого погиб человек. Мужчина на скользкой дороге не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Авария случилась 9 марта 2026 года на трассе Р-254 «Иртыш». Качан Евгений за рулем УАЗа Патриот вез на заднем сиденье своего сына. Он не учел зимнюю скользкость, развил скорость около 60 километров в час и не справился с управлением.

Машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком «ДонгФенг». От полученных травм потерпевший скончался.

Водителя обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

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