В Саратовской области две недели ищут 47-летнего мужчину

Мужчина был одет в серую футболку, серые джинсы и черные кроссовки с красными полосками. Фото: пресс-служба ПО «ЛизаАлерт» Саратовской области.

В Саратовской области уже две недели продолжаются поиски 47-летнего Кирилла Далевича. Об этом сообщает «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу поискового отряда «ЛизаАлерт» Саратовской области.

Мужчина пропал 5 июля 2026 года. С тех пор его местонахождение неизвестно. Его рост 170 см, он имеет худощавое телосложение и голубые глаза, есть веснушки, обрит наголо. Был одет в серую футболку, серые джинсы и черные кроссовки с красными полосками.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Кирилла, просят звонить на горячую линию «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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