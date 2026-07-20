Госдолг Новосибирской области составил 125,35 млрд рублей в июле 2026

41,2 миллиарда рублей составляют бюджетные кредиты. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 1 июля 2026 года государственный долг Новосибирской области составил 125,35 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области.

Основная часть долга приходится на государственные ценные бумаги области — 75,15 миллиарда рублей. Еще 41,2 миллиарда рублей составляют бюджетные кредиты, которые регион получил из других бюджетов бюджетной системы России. Задолженность перед кредитными организациями оценивается в 9 миллиардов рублей. Государственных гарантий область не выдавала.

Верхний предел долга, установленный на 1 января 2027 года, значительно выше текущего показателя и составляет почти 164 миллиарда рублей.

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