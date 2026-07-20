Новосибирский кузнец рассказал о секретах дамасской стали и мече короля Артура

Современные технологии упрощают работу, но не заменяют ручной труд. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске кузнец Владислав Лужецкий создает точные копии клинков и ножей с помощью молота и наковальни. Подробнее о том, как куются уникальное оружие Владислав рассказал в интервью «ОТС-Горсайт».

Мастер работает с металлом с 2008 года. Его путь начинался с простого ножа, а теперь он создает ножи и турнирные мечи, сочетая металл с кожей и деревом. Процесс изготовления клинка включает ковку, шлифовку, сборку рукояти и заточку – и требует времени и внимания к деталям.

Владислав отмечает, что базовые принципы кузнечного дела не изменились.

– Я беру сталь, молот и наковальню. Пневматический молот не заменяет ручную ковку, так как многие детали требуют индивидуального подхода, – говорит он.

Современные технологии упрощают работу, но не заменяют ручной труд. Главное отличие от средневековых мастеров – качество сырья. Раньше кузнецы плавили металл из болотной руды, борясь с нестабильностью состава. Сегодня металлургические комбинаты дают высококачественную сталь, но для дамасской стали все еще используют старые техники.

Владислав черпает вдохновение в эпохе викингов, но его работы – художественная стилизация. Особой работой для Владислава стала реплика меча короля Артура из фильма Гая Ричи.

– Сложность была в освоении редких методов ковки прямо в процессе, – признается мастер.

Он любит фактурные поверхности, оставляющие следы ковки.

– Я хочу, чтобы по моим клинкам было видно, что они сделаны руками человека. Такой подход делает каждый нож уникальным, – заключил кузнец.

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