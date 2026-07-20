Бийский кондуктор с 14-летним стажем поделилась секретом работы с улыбкой

Фирменный стиль кондуктора Людмилы – здороваться с каждым пассажиром. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Бийске кондуктор Людмила Ковальчук работает в трамвае уже 14 лет. Она пришла сюда «на год», а осталась почти на полтора десятилетия. Своей историей она поделилась с «БР».

Ее рабочий день начинается затемно, но женщина всегда выглядит так, будто идет на праздник: легкий макияж, красивая прическа, улыбка.

– Я себя люблю и людей люблю. Поэтому хочется, чтобы они видели перед собой красивого, ухоженного человека, – объясняет Людмила.

Фирменный стиль Людмилы – здороваться с каждым пассажиром. Даже самые угрюмые пассажиры начинают улыбаться.

– Бывает, человек заходит злой, видно – настроение плохое. Подойдешь спокойно, улыбнешься, посмотришь в глаза – и он уже отвечает совсем другим голосом, – рассказывает кондуктор.

За 14 лет она запомнила тысячи лиц, знает постоянных пассажиров по имени. Особенно тяжело было после пандемии, когда многих «ее» пенсионеров не стало. Но бывает и наоборот: однажды Людмила узнала в пассажирке девочку, которая раньше ездила с мамой, а теперь сама пришла с коляской и малышом.

– Я хозяйка вагона, но не потому, что здесь командую. Просто пока мы едем вместе, хочется, чтобы каждому было спокойно, тепло и хоть немного радостнее, – поделилась она.

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