В Краснозерском районе по требованию прокуратуры строят тротуар на трассе К-10

Работы идут с опережением графика. Фото: прокуратура Новосибирской области.

В Краснозерском районе Новосибирской области по иску прокуратуры начали обустройство тротуара на автодороге К-10 «Краснозерское – Половинное». Готовность объекта уже превысила 60%. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокурор Краснозерского района Видадий Азизов лично контролирует исполнение судебного решения. Ответчик — ГКУ НСО «ТУАД» — приступил к работам. Подрядчик выполняет их с существенным опережением календарного графика.

Полное завершение всех мероприятий запланировано до 1 ноября 2027 года. Этот срок определил суд для устранения нарушений.

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