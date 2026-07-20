В Новосибирске с начала года из страны выдворили 1314 иностранцев

Год назад за тот же период этот показатель составлял 725 человек. Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

В Новосибирске с января по июль 2026 года судебные приставы выдворили из России 1314 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Год назад за тот же период этот показатель составлял 725 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Чаще всего нарушения допускают граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. На них приходится 618, 306 и 268 случаев соответственно. Также в списке правонарушителей значатся граждане Казахстана, Азербайджана, Армении, Индии, Уганды, Нигерии, Туркменистана и Беларуси. В основном иностранцы нарушают правила въезда или сроки пребывания в стране.

Некоторых иностранцев привлекли к ответственности за повторные нарушения. Среди них трое граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Также фиксировали нестандартные случаи. В начале года из региона выдворили уроженца Казахстана за употребление наркотиков. Еще двое иностранцев из Узбекистана и Азербайджана нарушили трудовое законодательство, а один гражданин Узбекистана находился в стране не с той целью, которую указал при въезде.

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