В Новосибирской области выращивают более 200 тысяч саженцев в год

В регионе работают 19 лесных питомников, а доля сеянцев с закрытой корневой системой достигла 40% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области продолжают развивать лесовосстановление. В регионе работают 19 лесных питомников, а в 2026 году планируется восстановить леса на площади более 3,8 тысячи гектаров. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Новосибирской области.

По данным министерства природных ресурсов и экологии региона, Новосибирская область уже пятый год подряд перевыполняет план по лесовосстановлению и остается одним из лидеров Сибирского федерального округа по развитию селекционно-семеноводческой базы.

В тепличном комплексе площадью 2,5 тысячи квадратных метров ежегодно выращивают более 200 тысяч саженцев, преимущественно сосны обыкновенной. Использование закрытой корневой системы позволяет добиться приживаемости растений более 94%.

Специалисты занимаются селекцией сибирского кедра. Благодаря технологии прививки первые шишки на молодых деревьях появляются уже через 7–8 лет вместо 30 лет в естественных условиях, что значительно ускоряет получение семян.

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