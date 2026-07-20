В Новосибирскую область за полгода вернулось 752 соотечественника

164 человека уже нашли работу или открыли собственное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская область подтвердила статус одного из самых привлекательных регионов для возвращения соотечественников: за полгода в регион вернулось 752 соотечественника. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

За первое полугодие 2026 года на миграционный учет поставлены 752 человека – 316 участников программы и 436 членов их семей. Большинство заявлений поступило от граждан Казахстана (82%). Для постоянного проживания переселенцы чаще всего выбирают Новосибирск, Бердск и Новосибирский район.

164 человека уже нашли работу или открыли собственное дело. Министр труда Елена Бахарева отметила, что рынок труда испытывает потребность в кадрах в строительстве, промышленности, логистике и сельском хозяйстве.

Для адаптации также предусмотрены выплаты: 15 тысяч рублей на каждого ребенка до 17 лет, 20 тысяч на обустройство для студентов-соотечественников. Также оказывается помощь в признании дипломов и переобучении.

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