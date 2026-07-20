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НовостиОбщество20 июля 2026 9:05

В Новосибирскую область за полгода вернулось 752 соотечественника

Каждый четвертый уже трудоустроен
Валерия МОРГУНЕНКО
164 человека уже нашли работу или открыли собственное дело.

164 человека уже нашли работу или открыли собственное дело.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская область подтвердила статус одного из самых привлекательных регионов для возвращения соотечественников: за полгода в регион вернулось 752 соотечественника. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

За первое полугодие 2026 года на миграционный учет поставлены 752 человека – 316 участников программы и 436 членов их семей. Большинство заявлений поступило от граждан Казахстана (82%). Для постоянного проживания переселенцы чаще всего выбирают Новосибирск, Бердск и Новосибирский район.

164 человека уже нашли работу или открыли собственное дело. Министр труда Елена Бахарева отметила, что рынок труда испытывает потребность в кадрах в строительстве, промышленности, логистике и сельском хозяйстве.

Для адаптации также предусмотрены выплаты: 15 тысяч рублей на каждого ребенка до 17 лет, 20 тысяч на обустройство для студентов-соотечественников. Также оказывается помощь в признании дипломов и переобучении.

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