Жителей Новосибирской области предупредили об опасности гроз и сильного ветра

Спасатели напомнили правила безопасности во время непогоды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Новосибирской области призвали соблюдать меры предосторожности из-за сильного ветра и гроз. По данным МЧС, непогода может привести к обрывам линий электропередачи, падению деревьев и росту числа ДТП.

Спасатели предупреждают, что при сильном ветре возможны повреждения линий связи и электропередачи, падение деревьев, плохо закрепленных конструкций и срыв кровли со зданий.

Во время непогоды жителям рекомендуют закрыть окна, не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи, а также не оставлять автомобили под деревьями.

Во время грозы необходимо отключить бытовые электроприборы, не подходить к электропроводке и антеннам, укрыться в капитальном здании, не прятаться под деревьями и покинуть водоем.

Также автомобилистов просят отказаться от дальних поездок при плохой видимости и опасных погодных условиях.

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