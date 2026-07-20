В Новосибирской области энергетиков перевели в режим повышенной готовности

Усиление связано с прогнозируемыми ливнями, грозами, градом и ветром до 25 метров в секунду Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области специалисты «Россети Новосибирск» перешли в режим усиленного дежурства из-за ожидаемого ухудшения погоды. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, крупный град и шквалистый ветер с 20 по 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Новосибирск».

По данным компании, непогода может привести к локальным перебоям с электроснабжением из-за падения деревьев, веток и повреждения линий электропередачи.

Для оперативного устранения возможных аварий подготовлены более 100 специалистов, около 40 оперативно-выездных бригад и необходимая спецтехника. В резерве также находятся 18 передвижных источников электроснабжения общей мощностью 3,74 МВт.

Жителей просят соблюдать правила безопасности: не подходить к оборванным проводам ближе чем на восемь метров и не пытаться самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Об отключениях электроэнергии можно сообщить по номеру 112 или на круглосуточную «Светлую линию» 8-800-220-0-220.

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