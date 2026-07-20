В Кемерове из-за короткого замыкания сгорел дом площадью 96 квадратных метров

В Кемерове пожарные потушили двухэтажный частный дом. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области

В воскресенье, 19 июля, в Кемерове произошел серьезный пожар. Сообщение о возгорании в 1-м Нагорном переулке спасатели получили в 22:14. Огонь охватил кирпичный двухэтажный частный дом. Когда первое подразделение прибыло на место, здание уже горело открытым пламенем. Из-за сильного огня возникла реальная угроза двум соседним постройкам. Об этом пишет VSE42.Ru.

Двое человек, среди которых был ребенок, смогли самостоятельно выйти из горящего дома. На месте работали 23 огнеборца на шести автоцистернах. Пожар потушили к 22:41.

Огонь уничтожил 96 квадратных метров площади. В результате происшествия полностью сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши. Стены на втором этаже также сильно обгорели. Частично разрушилось межэтажное перекрытие. По предварительной информации от МЧС, причиной случившегося стало короткое замыкание.

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