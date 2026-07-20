В Новосибирске не заметили повышения цен на такси из-за дефицита топлива

В сервисе такси рассказали, ждать ли новосибирцам подорожания поездок. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области из-за ограничений на продажу топлива на заправках появились очереди. Однако на такси данная ситуация не отразилась. Как рассказали представители одного из агрегаторов, системного роста стоимости поездок или ухода водителей из сервиса не произошло. Об этом пишет «Om1 Новосибирск».

Чтобы помочь таксистам быстрее находить бензин, компания добавила в приложение для водителей интерактивную карту. На ней отображается информация о наличии топлива на АЗС.

Сейчас на заправках действуют временные правила. За одну транзакцию можно купить не более 30 литров бензина или 60 литров дизельного топлива. Приоритет при заправке отдают общественному транспорту, коммунальным и экстренным службам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX