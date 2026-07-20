В Новосибирской области за неделю произошло 180 пожаров

За неделю в Новосибирской области случилось 180 пожаров. Фото: Ольга ЮШКОВА.

С 13 по 19 июля в Новосибирской области зафиксировали 180 пожаров. Большая часть происшествий – 107 случаев – связана с возгоранием сухой растительности и мусора. Пожарные службы оперативно реагировали на вызовы по всему региону. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В результате этих происшествий травмы получили семь человек. К счастью, смертельных случаев за прошедшую неделю не зафиксировали. Сотрудникам МЧС России удалось спасти одного человека, который оказался в опасности.

Специалисты напоминают жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в жаркую погоду. Это поможет избежать новых возгораний сухой травы и мусора, которые часто становятся причиной пожаров в сельской местности и лесных зонах.

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