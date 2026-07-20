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НовостиОбщество20 июля 2026 7:58

В Новосибирской области поручили повысить качество работы горячей линии 110

Губернатор Андрей Травников поручил регулярно проверять работу единого контактного центра
Екатерина ХАЛИМОВА
Губернатор Андрей Травников поручил регулярно проверять работу единого контактного центра

Губернатор Андрей Травников поручил регулярно проверять работу единого контактного центра

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области продолжат развивать единую горячую линию 110. Губернатор Андрей Травников поручил профильным ведомствам обеспечить высокое качество работы сервиса и регулярно оценивать эффективность обработки обращений жителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Для того, чтобы убедиться, что он действительно кардинально изменил ситуацию с качеством решения вопросов, которые возникают у жителей, попрошу регулярно информировать меня о результатах обратной связи. Дополнительно, общественную приемную попрошу использовать формат так называемых контрольных закупок, контрольных звонков от имени жителей Новосибирской области, по различным вопросам, для оценки качества обработки обращений, — отметил Андрей Травников.

По словам главы региона, по номеру 110 жители могут обратиться с любыми вопросами, связанными с работой органов государственной власти.

Сегодня к единому контактному центру подключены 25 ведомств и учреждений. Он объединил около 40 горячих линий. Ежегодно операторы принимают более 250 тысяч звонков, уровень дозвона составляет 96%.

Как сообщил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, в 92% случаев жители получают необходимую консультацию уже при первом обращении. Остальные вопросы передаются профильным ведомствам.

Отдельное направление работы центра — помощь участникам СВО и членам их семей. По номеру 110 можно получить информацию о льготах, выплатах, медицинской, юридической и психологической помощи, а также оформить реабилитационный сертификат и заказать социальное такси.

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