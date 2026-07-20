В Новосибирской области поручили повысить качество работы горячей линии 110

Губернатор Андрей Травников поручил регулярно проверять работу единого контактного центра Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области продолжат развивать единую горячую линию 110. Губернатор Андрей Травников поручил профильным ведомствам обеспечить высокое качество работы сервиса и регулярно оценивать эффективность обработки обращений жителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Для того, чтобы убедиться, что он действительно кардинально изменил ситуацию с качеством решения вопросов, которые возникают у жителей, попрошу регулярно информировать меня о результатах обратной связи. Дополнительно, общественную приемную попрошу использовать формат так называемых контрольных закупок, контрольных звонков от имени жителей Новосибирской области, по различным вопросам, для оценки качества обработки обращений, — отметил Андрей Травников.

По словам главы региона, по номеру 110 жители могут обратиться с любыми вопросами, связанными с работой органов государственной власти.

Сегодня к единому контактному центру подключены 25 ведомств и учреждений. Он объединил около 40 горячих линий. Ежегодно операторы принимают более 250 тысяч звонков, уровень дозвона составляет 96%.

Как сообщил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, в 92% случаев жители получают необходимую консультацию уже при первом обращении. Остальные вопросы передаются профильным ведомствам.

Отдельное направление работы центра — помощь участникам СВО и членам их семей. По номеру 110 можно получить информацию о льготах, выплатах, медицинской, юридической и психологической помощи, а также оформить реабилитационный сертификат и заказать социальное такси.

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