В Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил 46-летнего мужчину

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области транспортная полиция выясняет обстоятельства гибели 46-летнего мужчины на железной дороге. Он попал под грузовой поезд вблизи остановочного пункта Отгонка. Об этом сообщает пресс-служба Транспортной полиции Сибири.
По данным транспортной полиции, мужчина возвращался домой после работы. После выхода из электрички он, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, упал на железнодорожные пути и не смог подняться.
Машинист грузового поезда заметил человека на рельсах, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.
От полученных травм мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.
Собранные материалы транспортные полицейские направят в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения процессуальной проверки.
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