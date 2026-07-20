В Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил 46-летнего мужчину

Трагедия произошла возле остановочного пункта Отгонка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области транспортная полиция выясняет обстоятельства гибели 46-летнего мужчины на железной дороге. Он попал под грузовой поезд вблизи остановочного пункта Отгонка. Об этом сообщает пресс-служба Транспортной полиции Сибири.

По данным транспортной полиции, мужчина возвращался домой после работы. После выхода из электрички он, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, упал на железнодорожные пути и не смог подняться.

Машинист грузового поезда заметил человека на рельсах, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

От полученных травм мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.

Собранные материалы транспортные полицейские направят в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения процессуальной проверки.

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