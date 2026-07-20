В Новосибирской области две недели ищут пропавшего 76-летнего мужчину

Местонахождение жителя Новосибирского района неизвестно с 6 июля. Фото: ПО «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

В Новосибирской области волонтеры объявили поиски 76-летнего Вадима Александрова. Мужчина пропал в СНТ «Семицвет» Кудряшовского сельсовета Новосибирского района, его местонахождение неизвестно с 6 июля. Об этом сообщает ПО «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

По данным поисковиков, рост пропавшего — 172 сантиметра, он худощавого телосложения, с русыми волосами и серо-голубыми глазами.

Предположительно, в день исчезновения мужчина был одет в зелено-коричневую камуфляжную куртку, зелено-коричневые камуфляжные штаны, бордовую футболку и черные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Вадима Александрова, просят сообщить об этом по телефону горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

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