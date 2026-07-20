В Новосибирске будут судить экс-менеджера за хищение 4,4 млн рублей

Бывшего сотрудника компании «Сибирские сети» обвиняют в присвоении имущества и мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске перед судом предстанет бывший региональный менеджер по эксплуатации сети. По версии следствия, он похитил имущество компании на сумму более 4,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Заместитель прокурора Дзержинского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника компании.

По данным прокуратуры, обвиняемый был материально ответственным лицом и имел доступ к товарно-материальным ценностям. Следствие считает, что он присвоил имущество организации и совершил мошенничество с использованием служебного положения. Общий ущерб превысил 4,4 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

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