В Новосибирске будут судить экс-менеджера за хищение 4,4 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске перед судом предстанет бывший региональный менеджер по эксплуатации сети. По версии следствия, он похитил имущество компании на сумму более 4,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
Заместитель прокурора Дзержинского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника компании.
По данным прокуратуры, обвиняемый был материально ответственным лицом и имел доступ к товарно-материальным ценностям. Следствие считает, что он присвоил имущество организации и совершил мошенничество с использованием служебного положения. Общий ущерб превысил 4,4 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru