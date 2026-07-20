В Новосибирске короткое замыкание привело к пожару на 385 квадратных метрах

В Заельцовском районе Новосибирска пожарные потушили дом площадью 385 метров. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

17 июля в Заельцовском районе Новосибирска случился крупный пожар в частном секторе. Огонь быстро распространился, охватив территорию площадью 385 квадратных метров. Для борьбы со стихией потребовались силы большого количества специалистов. На место происшествия приехали 8 единиц техники, а в тушении участвовали 26 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Сначала пожарные смогли локализовать возгорание, на что у них ушло около получаса. Однако для полной ликвидации открытого горения спасателям пришлось работать еще больше двух часов.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электросети. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал. Специалисты продолжают разбираться в деталях случившегося.

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