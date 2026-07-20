В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске в ближайший час и до конца суток 20 июля, а также 21 и 22 июля ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии города.
По данным ЕДДС, в Новосибирске пройдут сильные дожди, грозы, ливни и крупный град. Ветер усилится до 22 м/с, при грозах – до 25 м/с.
Возможны обрывы линий связи, падение деревьев и конструкций, срыв кровли, подтопления. Водителей просят не парковать машины под деревьями и в зонах подтопления, пешеходов – быть внимательными на дорогах.
При ЧП звоните по номеру ЕДДС: 218-00-51.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru