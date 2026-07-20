Сибирские таможенники выявили 14 валютных преступлений в первом полугодии

В Сибири возбудили 14 уголовных дел по валютным преступлениям. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В первом полугодии 2026 года таможенники Сибири возбудили 14 уголовных дел, связанных с валютными нарушениями. Восемь из них касаются незаконных переводов денег на счета нерезидентов, а шесть – контрабанды наличных. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Чаще всего нарушения в сфере вывода средств за границу находили в Омске. В Новосибирской области сотрудники пресекли больше случаев контрабанды наличности. Один из крупных эпизодов произошел в аэропорту Толмачево: там задержали более 25 млн рублей, которые пытались вывезти в Таджикистан. Всего за полгода через аэропорты Сибири пытались незаконно провезти почти 39 млн рублей. Это в 3,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Кроме уголовных дел, таможня составила 1701 протокол об административных правонарушениях. Это на 22% больше прошлогодних показателей. Больше всего таких дел зафиксировали в Красноярском, Алтайском и Иркутском краях. По словам начальника отдела валютного контроля Ольги Сунцовой, более половины нарушений связано с экспортом леса. Компании не соблюдают сроки по внешнеторговым договорам или вовремя не подают отчетность.

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