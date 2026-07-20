В Новосибирске снимут документальный фильм о легендарном ЦУМе

Лента расскажет об истории здания: от строительства в 1910-х годах до наших дней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске снимут документальный фильм о Центральном универмаге – одном из символов города, который подлежит сносу. Заказчиком выступает Музей Новосибирска. Начальная цена контракта – 609,5 тысячи рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте государственных закупок.

Лента расскажет об истории здания: от строительства в 1910-х годах до наших дней. Хронометраж должен составлять не менее 15 минут, формат – 4K. Основой фильма станут факты, воспоминания горожан и визуальные реконструкции.

Сценарий ленты построен вокруг трех линий: архитектура и история здания, социальная жизнь – что значил ЦУМ для горожан – и финал истории. Авторы планируют работать с архивами, газетными публикациями, проектными чертежами. В фильме появятся интервью с бывшими сотрудниками, архитекторами, активистами и покупателями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX