В Новосибирске за неделю вывезли почти две тысячи тонн смета с дорог

Также дорожные службы нанесли более 56 километров разметки и отремонтировали почти 3 километра покрытия Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске подвели итоги работы дорожных служб за неделю с 13 по 19 июля. За это время с городских улиц вывезли почти 2 тысячи тонн смета и грязи, а также почти 1,9 тысячи кубометров мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

За неделю на уборку города ежедневно выходили от 250 до 360 единиц техники, а также до 344 дорожных рабочих.

Специалисты помыли более 8 тысяч километров дорог и тротуаров, очистили остановки, дорожные знаки, парковки, пешеходные ограждения и островки безопасности. Кроме того, было скошено 122 гектара газонов и проведена обрезка веток.

Продолжался и поддерживающий ремонт дорог. За неделю восстановили 2 861 погонный метр дорожного покрытия.

Также дорожники нанесли 56 148 погонных метров разметки на улицах Александра Чернобровцева, Большевистской, Бориса Богаткова, Выборной, Волочаевской, Красном проспекте, площади Калинина и других магистралях города.

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