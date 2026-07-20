В новосибирском селе из-за утечки газа загорелся жилой дом

Пожарные потушили огонь в доме села Довольное за 5 минут. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 15 июля в селе Довольное произошел пожар в жилом доме. Огонь вспыхнул на веранде, когда хозяева решили подключить морозильный ларь. Это привело к утечке газа и последующему возгоранию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В результате происшествия пострадали двое взрослых. Мужчина и женщина получили ожоги и отравились продуктами горения. Врачи госпитализировали их в местную больницу.

Пожарные приехали на место сразу после вызова – на это ушло всего 4 минуты. Им удалось ликвидировать огонь на площади 12 квадратных метров всего за 5 минут. Как сообщил инспектор Евгений Шиян, причиной случившегося стала именно утечка газа при использовании электроприбора на веранде.

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