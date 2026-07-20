Все на связи: к концу года цифровые сервисы заработают в каждом селе Новосибирской области численностью от 100 человек

Фото: ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в партнерстве с Т2 установит 22 базовые станции по программе «Устранение цифрового неравенства 2.0». К концу года все сёла региона численностью от 100 человек будут обеспечены связью.

Провайдер уже приступил к строительству новой цифровой инфраструктуры: помимо установки базовых станций от компании «БУЛАТ», идет укладка волоконно-оптического кабеля для соединения вышек с магистральными каналами связи.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

- Мы не просто ставим оборудование, мы создаем фундамент для нового качества жизни сельчан. Всего с начала проекта УЦН 2.0 мы запустили базовые станции почти в 200 населенных пунктах Новосибирской области.

К концу года современной надежной связью смогут пользоваться жители даже таких труднодоступных населенных пунктов области, как Бочаниха Баганского, Алексеевский Искитимского, Север Чановского и Богословка Усть-Таркского района.

Также телеком-услуги появятся в Рябчинке Искитимского района, Баратаевке Болотнинского, Безлюдном Каргатского, Безменово и Отважном Черепановского, Верхнеомке Усть-Таркского, Вороново Мошковского, Ермолаевке Убинского, Карагужево Черепановского, Кирзинском Барабинского, Койнихе и Новососедово Искитимского, Малиновке Новосибирского, Орловке Чистоозерного, Погорелке и Черниговке Чановского, Сарыбалык Доволенского и Чернозерке Карасукского района.

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Справка: проект УЦН 2.0 стартовал в 2021 году и предусматривает строительство базовых станций мобильной связи в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 1 000. Оборудование должно поддерживать два стандарта - GSM (2G) для надежной голосовой связи и LTE (4G) для высокоскоростного беспроводного интернета. В 2025 году «Ростелеком» начал использовать базовые станции российского производителя телеком-оборудования «БУЛАТ»: в Новосибирской области они функционируют в 47 населенных пунктах.

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