В Новосибирской области водителя отправили в колонию за смерть пассажирки в ДТП

В Болотнинском районе вынесли приговор за аварию на трассе «Сибирь». Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Болотнинский районный суд Новосибирской области вынес приговор водителю, по вине которого в Рождество погибла женщина. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Авария случилась 7 января 2026 года на трассе «Р-255 Сибирь». Мужчина ехал на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado. В тот день шел снег и был гололед. Водитель решил совершить обгон и выехал на встречную полосу, но не убедился в безопасности маневра. В итоге его машина столкнулась с грузовиком Volvo, а после удара внедорожник отбросило на свою полосу, где он врезался с тягачом Dong Feng.

В результате аварии погибла пассажирка автомобиля Toyota. Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему 1 год и 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также мужчину лишили права управлять транспортными средствами на 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

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