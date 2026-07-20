В Новосибирской области омича осудили за попытку сбыть 49 закладок с наркотиками

Житель Омска получил 10 лет колонии за попытку сбыть наркотики в Новосибирской области. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Татарский районный суд вынес приговор 31-летнему жителю Омска. Мужчину признали виновным в попытке незаконного сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Суд установил, что преступник действовал вместе с сообщником через мессенджер. Целью преступной группы было получение прибыли от продажи запрещенных веществ.

В январе 2026 года подсудимый приехал в Татарск, чтобы выполнить часть договоренностей. Он создавал тайники-закладки по заранее полученным координатам. Всего мужчина успел спрятать 49 закладок общим весом более 157 граммов. Однако завершить преступление ему не удалось: полиция задержала его и изъяла все найденные вещества.

Суд учел мнение государственного обвинителя и назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима. Также у осужденного конфисковали мобильный телефон, который он использовал для совершения преступления.

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