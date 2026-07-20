Экономический лицей на Крылова в Новосибирске готов на 30%

Сейчас обустраивают фасад лицея и ремонтируют кровлю. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска.

В Новосибирске продолжается строительство экономического лицея на улице Крылова, 44. Готовность объекта составляет около 30%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству фасада и ремонту кровли. Как рассказали в мэрии города, строительство полностью идет по графику.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в текущем году в Новосибирской области ведется строительство 12 объектов образования общей вместимостью 9 130 мест. На эти цели выделено 2,3 миллиарда рублей. Большая часть средств поступила из областного бюджета.

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