В Новосибирске продают антикварный фарфор 1950-х годов

В Новосибирске выставили на продажу фарфоровые статуэтки 1950-х годов. Фото: Ангелина Вайгель / нейросеть

В Новосибирске выставили на продажу редкие предметы антиквариата. Один из лотов — фарфоровая статуэтка, которую выпустил Киевский завод в 1950-1960 годах. По словам продавца, изделие находится в отличном состоянии: на нем нет сколов или следов реставрации. Стоимость этой вещи составляет 299 999 рублей. Соответствующее объявление размещено на одной из популярных платформ.

Также в городе можно найти другой антиквариат. На продажу выставили статуэтку из традиционного китайского фарфора. Этот предмет также относится к 1950-м годам. Китайское изделие сохранило хорошее состояние, а его цена составляет 220 тысяч рублей.

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