60-летние теплосети заменят на улице Декабристов в Новосибирске

На участке уже демонтированы старые конструкции и трубопровод. Фото: СГК-Новосибирск.

В Новосибирске на улице Декабристов началось техперевооружение тепломагистрали. Здесь заменят трубопроводы, проложенные 60 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СГК-Новосибирск.

Новые трубы диаметром 400 мм протяженностью 562 метра в однотрубном исчислении обеспечат надежное теплоснабжение 8 многоквартирных жилых домов и еще 7 объектов.

Подрядчик уже демонтировал старые конструкции и трубопровод, сейчас монтирует новые трубы и лотки. На время работ жители получают горячую воду по резервной схеме.

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