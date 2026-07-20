За неделю новосибирские спасатели выезжали на 55 происшествий

Всего помощь получили 36 человек, в том числе двое на воде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 13 по 19 июля муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска приняла 102 обращения и совершила 55 выездов. Об этом сообщает пресс-служба МАСС Новосибирска.

Чаще всего спасатели выезжали для обеспечения доступа при угрозе жизни и здоровью – 12 раз, а также для профилактических работ на воде – 10 раз. Трижды выезжали на ДТП, пять раз проводили медицинскую эвакуацию, трижды снимали кольца и иные предметы.

Всего помощь получили 36 человек, в том числе двое на воде. Спасены 15 человек, из них 8 детей. МАСС Новосибирска напоминает: при происшествии звоните по телефону 112 или 231-06-49 (ОД МАСС).

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