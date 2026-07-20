В Новосибирской области выплатили 7 млн рублей задолженности по зарплате

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
Татарская межрайонная прокуратура Новосибирской области провела проверку в одном из местных акционерных обществ. В ходе разбирательства выяснилось, что организация задолжала 7 млн рублей своим сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
С февраля по март 2026 года предприятие не выплачивало вовремя заработную плату. Общая сумма долга перед 70 работниками составила более 7 миллионов рублей. Чтобы исправить ситуацию, прокуроры внесли специальное представление руководителю компании. Также виновное лицо привлекли к административной ответственности и назначили штраф за невыплату зарплаты в установленный срок.
Благодаря вмешательству прокуратуры ситуацию удалось быстро разрешить. Организация полностью погасила всю задолженность перед людьми. Теперь все работники получили причитающиеся им деньги.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru