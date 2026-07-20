В Новосибирской области выплатили 7 млн рублей задолженности по зарплате

Прокуратура добилась выплаты 7 миллионов рублей работникам в Новосибирской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Татарская межрайонная прокуратура Новосибирской области провела проверку в одном из местных акционерных обществ. В ходе разбирательства выяснилось, что организация задолжала 7 млн рублей своим сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С февраля по март 2026 года предприятие не выплачивало вовремя заработную плату. Общая сумма долга перед 70 работниками составила более 7 миллионов рублей. Чтобы исправить ситуацию, прокуроры внесли специальное представление руководителю компании. Также виновное лицо привлекли к административной ответственности и назначили штраф за невыплату зарплаты в установленный срок.

Благодаря вмешательству прокуратуры ситуацию удалось быстро разрешить. Организация полностью погасила всю задолженность перед людьми. Теперь все работники получили причитающиеся им деньги.

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