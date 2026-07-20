Программа «Больше, чем путешествие» открыла серию окружных образовательных интенсивов

Фото: Администрация Томска

В рамках проекта будет создана полноценная экосистема, объединяющая туристические маршруты, профессиональную ориентацию, культурное и социальное взаимодействие между регионами.

- Участие нашего города в программе «Больше, чем путешествие» - важный шаг в развитии молодежного туризма и формировании нового культурного пространства для молодых людей. Томск с его богатой историей и студенческой атмосферой отлично подходит для внедрения современных подходов к внутреннему туризму. Мы верим, что такие проекты не только расширяют горизонты наших ребят, помогают им раскрывать свои таланты и интересы, но и делают Томск еще более привлекательным городом для гостей со всей России. В будущем именно активное развитие молодежного туризма станет одним из ключевых факторов укрепления патриотизма и социальной сплоченности нашего региона, - отметил Дмитрий Махиня.

Программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», реализуемая в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», запустила серию окружных образовательных интенсивов. Первый из них прошел в Томске с 13 по 16 июля на площадке Международного культурного центра Томского политехнического университета и дал старт разработке проекта единой Концепции развития молодёжного туризма Российской Федерации до 2035 года. Итогом четырехдневной работы стали рекомендации участников для субъектов Сибирского федерального округа по интеграции туристических механик в стратегии развития молодежных путешествий.

Мероприятие объединило более 100 человек - представителей федеральных и региональных органов власти, образовательной сферы, экспертов туристической индустрии и молодых лидеров из регионов Сибирского федерального округа для разработки новых подходов к развитию молодежного туризма.

Задача программы - собрать лучшие региональные практики и превратить их в понятную дорожную карту, которая сделает туризм доступным инструментом самореализации для каждого молодого человека в стране.

Всего будет проведено восемь интенсивов, которые пройдут также в Нижнем Новгороде, Челябинске, Хабаровске, Нальчике, Калининграде, Донецке, Твери и охватят все федеральные округа.