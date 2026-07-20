Барабинский суд рассмотрит иск о признании брака недействительным

Сибиряк уже состоял в браке на момент заключения второго. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Барабинский районный суд Новосибирской области примет к рассмотрению иск прокурора о признании брака недействительным: сибиряк уже состоял в браке на момент заключения второго. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В ходе проверки установлено, что на момент регистрации брака в 2011 году мужчина уже состоял в зарегистрированном браке с 1979 года. По закону это является безусловным основанием для признания брака недействительным.

Дата судебного заседания будет назначена дополнительно.

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