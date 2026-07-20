Новосибирцев призвали не пить из водоемов во время рыбалки и отдыха у воды

Жителям Новосибирска напомнили о правилах отдыха у воды. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирцам напомнили о правилах безопасного отдыха на природе и успешной рыбалки. Чтобы поездка на водоем принесла только положительные эмоции, важно заранее позаботиться о защите своего здоровья. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Специалисты выделили пять основных рекомендаций. Во-первых, в жаркую погоду нужно обязательно надевать головной убор и пить больше чистой воды. Во-вторых, стоит использовать репелленты от насекомых и часто проверять свое тело на наличие клещей. В-третьих, важно соблюдать осторожность при работе с рыболовными крючками и другими острыми снастями, чтобы не получить травму.

Также нельзя пить воду прямо из открытых водоемов – ее нужно обязательно кипятить. Перед едой и после контакта с наживкой или рыбой необходимо тщательно мыть руки.

- Если вы планируете готовить улов, убедитесь, что рыба прошла достаточную термическую обработку, - добавили в ведомстве.

Эти простые меры помогут сделать отдых на берегу реки или озера комфортным и безопасным.

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